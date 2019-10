In Berlin haben zahlreiche Klimaaktivisten ihre Blockade am Potsdamer Platz in Berlin in der Nacht fortgesetzt.

Bis zum Abend hatten Polizeibeamte hunderte Demonstranten weggetragen. Nach Angaben der Bewegung von "Extinction Rebellion" war die Räumung dann jedoch abgebrochen worden. Dies wurde aber nicht offiziell bestätigt. Mit den Straßenblockaden am Großen Stern und am Potsdamer Platz hatte die Bewegung gestern ihre Aktionswoche für mehr Klimaschutz gestartet. Die Proteste gehen heute weiter.