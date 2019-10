Die Klima-Aktivisten der globalen Bewegung "Extinction Rebellion" setzen ihre Verkehrsblockaden heute fort.

Erste Protestaktionen gab es in Australien. In mehreren Städten wurden Straßen blockiert und Kreuzungen gesperrt. In Berlin setzte die Polizei heute früh die Räumung des besetzten Potsdamer Platzes fort. Mehrere Beamte befreiten die Demonstrierenden mit Zangen von Ketten und forderten sie auf, die errichteten Holzhäuser abzubauen. Bereits gestern hatte die Polizei fast 500 Demonstranten weggetragen.