Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner hat die Internationale Grüne Woche in Berlin eröffnet.

In ihrer Rede sagte die CDU-Politikerin, Sehnsucht nach einem Idyll vormoderner Landwirtschaft sei in Zeiten digitaler Umbrüche zwar nachvollziehbar. Aber die Orientierung an dem, was früher war, sei nicht die Lösung. Klöckner plädierte für Aufgeschlossenheit bei Digitalisierung, Präzisionslandwirtschaft und neuen Pflanzenzüchtungen.



Die Grüne Woche ist ab morgen für Besucher geöffnet. Die Agrar- und Ernährungsmesse steht dieses Jahr den Organisatoren zufolge vor allem im Zeichen nachhaltiger Produktion. Rund um die Messe haben verschiedene Bündnisse Demonstrationen angemeldet. Morgen etwa wollen Landwirte mit Traktoren gegen die aus ihrer Sicht schwierigen Bedingungen in der Branche protestieren.