Die Spitzen der großen Koalition sind am Abend in Berlin zusammengekommen, um über ihre Linie bei den Themen EU-Reform und Brexit zu beraten.

Bis Mitte Dezember soll zum EU-Gipfel ein deutsch-französischer Vorschlag vorliegen, um Europa und den Euro krisenfester zu machen. Zudem ist der Umbau des Rettungsfonds ESM zu einem dauerhaften Europäischen Währungsfonds geplant. Unionsparteien und SPD wollen auch ihre Linie für den Brexit-Sondergipfel am kommenden Sonntag in Brüssel klären. Möglicherweise geht es bei den Gesprächen im Kanzleramt auch um den UNO-Migrationspakt, der in der Union zu Diskussionen geführt hat. Weiteres Thema könnte der INF-Vertrag sein, der 1987 zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen worden war. US-Präsident Trump will sich aus dem Abrüstungsvertrag zurückziehen. Er wirft Russland vor, sich nicht an die Abmachungen zu halten.