Die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD haben ihr Treffen zur Vorbereitung von Klimaschutzmaßnahmen der Bundesregierung am späten Abend beendet.

Die Beratungen dauerten gut fünf Stunden. Ergebnisse wurden zunächst nicht bekannt. Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtete, soll es am Donnerstag ein weiteres Treffen geben. Die Runde mit Bundeskanzlerin Merkel und Vizekanzler Scholz will erste Weichen für Beschlüsse des sogenannten Klimakabinetts stellen. Das Gremium mit den zuständigen Fachministern tagt am 20. September. Streitpunkt ist unter anderem, wie der Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid durch eine CO2-Bepreisung verteuert werden kann.