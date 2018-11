Die Regierungskommission zum Kohleausstieg kommt heute erneut in Berlin zusammen.

Die Arbeit des Gremiums war bei Beratungen gestern in die entscheidende Phase getreten. Laut Nachrichtenagentur Reuters empfiehlt die Kommission in einem Entwurf eine Abschaltung erster Kohle-Meiler in den nächsten vier Jahren im Konsens mit der Industrie. Der Abschlussbericht soll bis spätestens Ende des Jahres vorliegen.