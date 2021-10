Alterspräsident Schäuble eröffnet die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestags. Der 79-jährige CDU-Politiker ist der dienstälteste Abgeordnete des Parlaments und gehört dem Bundestag seit 48 Jahren an. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Neuwahl des Präsidiums.

Als Bundestagspräsidentin vorgeschlagen ist aus der SPD, der stärksten Fraktion, die Abgeordnete Bas. Zur Wahl für die Vizeposten stehen die Sozialdemokratin Özoguz, die CDU-Politikerin Magwas, die frühere Grünen-Chefin Roth, der FDP-Politiker Kubicki, die Linken-Politikerin Pau und der AfD-Politiker Kaufmann.



Dass mit Bas wahrscheinlich die dritte Frau in der Geschichte des Bundestags in das Spitzenamt gewählt wird, nannte die bisherige Vize-Präsidentin Roth (Bündnis 90 /Die Grünen) ein wichtiges Signal. Das sei mehr als eine Randnotiz und allerhöchste Zeit, sagte Roth im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Grünen-Politikerin hofft zudem auf eine Wahlrechtsreform in der neuen Legislaturperiode. Mit 736 Abgeordneten komme das Parlament an die Grenzen seiner Arbeitsfähigkeit, erklärte Roth. Die Norm liegt bei 598. Der neue Bundestag ist der größte in der Geschichte der Bundesrepublik.



Auch die Linke-Politikerin Pau begrüßt es, dass künftig voraussichtlich eine Frau an der Spitze des Bundestags stehen wird. Das entlaste die Fraktionen aber nicht, sagte Pau im ARD-Fernsehen mit Blick auf andere Führungsposten. Auch in der neuen Bundesregierung sollten mehr Frauen Verantwortung übernehmen können. Pau ist seit 2006 Vizepräsidentin des Bundestags und will ebenfalls weitermachen.



Am Nachmittag will Bundespräsident Steinmeier Bundeskanzlerin Merkel und den weiteren Mitgliedern der Bundesregierung ihre Entlassungsurkunden übergeben. Deren reguläre Amtszeit endet mit der ersten Sitzung des Bundestags; sie können aber bis zur Bildung einer neuen Regierung auf Ersuchen des Bundespräsidenten geschäftsführend im Amt bleiben.



Es ist der spätmöglichste Termin für die konstituierende Sitzung. Das Grundgesetz schreibt vor, dass das Parlament spätestens am 30. Tag nach der Wahl erstmals tagen muss; die Wahl hat am 26. September stattgefunden. Erst mit der konstituierenden Sitzung üben die neu gewählten Abgeordneten ihr Mandat aus.



Mehr Informationen zur Lage nach der Bundestagswahl in unserem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.