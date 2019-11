Auf einem Friedhof in Berlin-Kreuzberg wird der Bau einer Flüchtlingsunterkunft geplant.

Sie solle auf einer Wirtschaftshoffläche in Friedrichswerder an der Jüterboger Straße soll rund 150 Bewohner beherbergen, wie der Evangelische Friedhofsverband Berlin Stadtmitte mitteilte. Das Projekt befinde sich in der detaillierten behördlichen Abstimmungsphase.



Der Friedhofsverband wurde vor zehn Jahren gegründet, um für die ungenutzten Friedhofsflächen und -gebäude der evangelischen Gemeinden der Stadt Ideen zu Erhalt und Umnutzung zu entwickeln. Allein in Berlin würden 40 Prozent der etwa 200 Friedhöfe nicht mehr für Beisetzungen benötigt, heißt es. Zugleich bestehe nach wie vor ein sehr hoher Bedarf für die Unterbringungen von Geflüchteten im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.