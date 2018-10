Nach viel Widerstand in der Bevölkerung verzichtet der US-Konzern Google darauf, in Berlin einen Campus für Firmenneugründungen zu errichten.

Stattdessen soll in dem 2016 erworbenen Gebäude in Kreuzberg eine Einrichtung für soziale Projekte entstehen. Das teilten Google und die beteiligten Organisationen mit. Der US-Konzern will das ehemalige Umspannwerk demnach umbauen und an die Spendenplattform Betterplace und den Verein Karuna für Menschen in Not vermieten. Sie sollen das "Haus für soziales Engagement" aufbauen.



Der Bezirksstadtrat Schmidt von den Grünen sprach von einem Wendepunkt in einer kontroversen Debatte. Kritiker hatten bemängelt, dass der Google-Campus Kreuzberg stark verändern und das Wohnen dort weiter verteuern würde. CDU und FDP werteten den Verzicht von Google dagegen als fatales Signal, dass Berlin investorenfeindlich sei.