Nach einem Steinwurf auf das Haus des Grünen-Politikers Özdemir geht die Polizei nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Da es keine Hinweise darauf gebe, habe nicht der für entsprechende Taten zuständige Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen, sagte ein Polizeisprecher in Berlin.



Özdemir hatte auf Twitter ein Bild einer beschädigten Tür seiner Wohnung in Berlin-Kreuzberg veröffentlicht, gegen die ein Stein geworfen worden sei. Er vermutete dahinter eine an ihn gerichtete Botschaft und betonte, er werde weiterhin seine Stimme erheben.



Die CSU-Politikerin Dorothee Bär und die SPD-Politikerin Chebli zeigten sich auf Twitter mit Nachrichten an Özdemir solidarisch. Der Grünen-Politiker erhält seit längerem Personenschutz. Grund ist unter anderem eine Bedrohung durch türkische Nationalisten nach Kritik an Präsident Erdogan. Außerdem hatten Özdemir und seine Parteikollegin Claudia Roth Anfang November Morddrohungen mutmaßlicher Rechtsextremisten erhalten.