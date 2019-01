Bundesverkehrsminister Scheuer erwartet heute Spitzenvertreter der Deutschen Bahn zu Gesprächen über die Probleme des Staatskonzerns.

Bahn-Chef Lutz soll dem Minister seine Pläne zur Reform des Unternehmens vorstellen. Der Konzern war zuletzt wiederholt in die Kritik geraten, unter anderem wegen der mangelnden Zuverlässigkeit seiner Züge. Lutz hatte kürzlich größere Anstrengungen für mehr Pünktlichkeit versprochen. Dem Vernehmen nach will er unter anderem die Auslandstochter 'DB Arriva' verkaufen, um zusätzliches Geld für Investitionen in Züge und Schienennetz zu bekommen. Die Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund.