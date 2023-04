Taiwanfrage

Die chinesischen Militärmanöver gegen Taiwan werden von der Bundesregierung kritisiert. (Archivbild) (Hector RETAMAL / AFP)

Von allen Beteiligten in der Region werde erwartet, dass sie zu Stabilität und Frieden beitrügen, erklärte eine Sprecherin in Berlin. Militärische Drohgebärden stünden diesem Ziel entgegen. Zuletzt hatte die chinesische Armee in einem Großmanöver die Umzingelung Taiwans und Angriffe auf dortige Ziele geübt. Baerbock wird morgen zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik erwartet. Dabei dürfte auch das Verhältnis zwischen Peking und Taipeh zur Sprache kommen.

