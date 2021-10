Knapp eineinhalb Wochen nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses sind die Sondierungsgespräche fortgesetzt worden.

Die Sozialdemokraten kamen jeweils zum zweiten Mal mit der FDP und den Grünen zusammen. Am Nachmittag will sich auch die CDU mit den beiden Parteien treffen. Morgen gibt es weitere Gespräche.



Nach dem Sieg bei der Wahl hatte SPD-Spitzenkandidatin Giffey angekündigt, mit allen Parteien außer der AfD zu sprechen. Mit wem sie koalieren will, ließ sie offen. Rechnerisch wären verschiedene Dreierbündnisse möglich.

