Basketball-Star Dirk Nowitzki ist in Berlin mit dem Laureus-Sportpreis für sein Lebenswerk geehrt worden.

Der 41-Jährige hatte in der nordamerikanischen Profiliga NBA mehr als 20 Jahre lang für die Dallas Mavericks gespielt und 2011 den Titel gewonnen. Als Sportler des Jahres wurden gemeinsam Fußballspieler Lionel Messi und der Formel-1-Fahrer Lewis Hamilton ausgezeichnet. Der Argentinier vom FC Barcelona und der britische Mercedes-Pilot erhielten bei der Wahl in Berlin die gleiche Anzahl an Stimmen. Zur Sportlerin des Jahres wurde die US-Turnerin Simone Biles gewählt.



Die Laureus World Sports Awards gelten als die einzige weltweite Preisverleihung, bei der in unterschiedlichen Kategorien die besten Sportler des vergangenen Jahres ausgezeichnet werden.