Die Partei Die Linke hat an die Ermordung der Kommunistenführer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vor 101 Jahren erinnert.

Rund 600 Menschen versammelten sich nach Angaben der Partei an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Berlin. Anwesend waren unter anderem die Linken-Vorsitzenden Kipping und Riexiger. Parallel dazu zog eine Demonstration vom U-Bahnhof Frankfurter Tor zur Gedenkstätte. Luxemburg und Liebknecht wurden am 15. Januar 1919 von Freikorps-Soldaten erschossen.