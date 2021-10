Ein Linksextremist ist mehrere Monate Hausmeister am Sitz der Spezialeinheiten der Polizei in Lichterfelde gewesen.

Er werde unter der Rubrik "Politisch motivierte Kriminalität - Links" als Straftäter geführt, teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann im Juli über die landeseigene Immobilienmanagement GmbH angestellt worden. Vor wenigen Tagen wurde er auf dem Polizeigelände beim Drogenkonsum ertappt. Die Gewerkschaft der Polizei kritisierte die obligatorischen Sicherheitsprüfungen. Der Fall zeige, wie lückenhaft diese sei, sagte der Berliner GdP-Sprecher Jendro. Die Prüfung müsse schnellstmöglich angepasst und engmaschiger gestaltet werden.



In der Polizei-Dienststelle am Augustaplatz sind unter anderem das Spezialeinsatzkommando SEK, der Personenschutz und die Aufklärer untergebracht, die sich als Zivilpolizisten zum Beispiel am 1. Mai unter die Demonstranten mischen, um zu beobachten, wer Steine aufsammelt und wirft.

