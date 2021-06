In Berlin findet heute die zweite internationale Libyen-Konferenz statt.

Das eintägige Treffen wird von der Bundesregierung und den Vereinten Nationen ausgerichtet. Zu den Teilnehmern gehören die USA, Russland, die Türkei, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und die libysche Übergangsregierung. Hauptziele sind eine Stabilisierung des nordafrikanischen Krisenlandes und eine Beendigung fortwährender Einmischungen von außen in den Konflikt. Im Vorfeld forderte Bundesaußenminister Maas den Abzug aller ausländischen Kämpfer aus Libyen. Zudem müssten wie geplant am 24. Dezember Parlamentswahlen stattfinden.



Laut UNO-Schätzungen befinden sich immer noch zehntausende ausländische Kämpfer in Lbyen. Zudem finden weiterhin Waffenlieferungen aus anderen Ländern statt. Offiziell gilt seit Längerem eine Feuerpause.

