Ein weiterer arbeitsfreier Tag in Berlin? Was für ein Unsinn. Eine rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung des in der Stadt unbeliebten Michael Müller bekommt die Probleme der Metropole nicht in den Griff und macht stattdessen ein Geschenk an die Wählerinnen und Wähler. "Das kostet uns nichts, bringt uns aber Sympathien ein" - so dürfte die eine oder der andere aus der rot-rot-grünen Koalition denken. Besonders die SPD braucht diese Sympathie ganz dringend – lag sie bei den letzten Abgeordnetenhauswahlen im Herbst 2016 noch bei knapp 22 Prozent, ist sie mittlerweile in den Umfragen abgestürzt und kommt jetzt auf gerade einmal 15 Prozent. SPD, Linke und Grüne arbeiten unfroh zusammen, Michael Müller wäre von der SPD-Basis längst gestürzt worden, wenn ein erfolgreicher Nachfolger – oder eine Nachfolgerin – in Sicht wäre. Wohnungsnot, eine nur teilweise funktionierende Verwaltung, ein aus dem Takt geratener Nahverkehr, schlechte Bildungsergebnisse – da werden Erfolgsmeldungen dringend gebraucht. Eine solche ist der neue Feiertag.

Durchsichtiges Polit-Manöver für dringend nötige Sympathie-Punkte

Die rot-rot-grüne Regierung, normalerweise für ihr Schneckentempo bekannt, legte plötzlich den Turbo ein. Nur 6 Wochen liegen zwischen Verabschiedung des Gesetzes und dem 8.März, der in diesem Jahr das erste Mal arbeitsfrei sein wird. Warum plötzlich die Eile? Auch dies ist ein durchsichtiges Polit-Manöver. Hätte man sich nicht beeilt, wäre das Gesetz erst nächstes Jahr wirksam geworden, die Berlinerinnen und Berliner hätten dann von den Segnungen des Feiertags nichts bemerkt, fällt der 8.März 2020 doch – aufgrund des Schaltjahres – auf einen Sonntag. Dieses Jahr allerdings auf einen Freitag, was ein langes Wochenende verheißt. Ob die Rechnung von Rot-Rot-Grün aufgeht und die Dreier-Koalition an Sympathie gewinnt? Ich glaube nicht. Lieber hätten die Berlinerinnen und Berliner ihre Alltagsprobleme gelöst als einen Tag arbeitsfrei. Ich bin also gegen einen weiteren Feiertag. Aber auch das gehört dazu: Wenn es denn unbedingt ein weiterer Feiertag sein muss – die Bayern haben schließlich 13, die Berliner ab heute zehn – dann muss es der 8.März sein, der Internationale Frauentag. In punkto Gleichstellung ist noch viel zu tun – und wie sagte es Angela Merkel in ihrer unnachahmlich trockenen Art: "Parität erscheint mir einfach logisch". Am diesjährigen 8.März haben die Berlinerinnen und Berliner genug Zeit, darüber zu diskutieren.

Claudia van Laak (Deutschlandradio / Bettina Straub)Claudia van Laak, Jahrgang 1963, zog nach ihrem Studium von Germanistik, Journalistik und Wirtschaftswissenschaften in die "Noch-DDR". In Thüringen arbeitete sie beim MDR, wechselte dort als Landeskorrespondentin zum Deutschlandradio. Danach Korrespondentin in Brandenburg, jetzt Leiterin des Landesstudios Berlin.