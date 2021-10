Nach der Wahl der SPD-Abgeordneten Bas zur Bundestagspräsidentin hat das Parlament auch ihre Stellvertreterinnen und Stellvertrefter gewählt.

Den größten Zuspruch erhielt mit 600 Stimmen die CDU-Politikerin Yvonne Magwas. Gewählt wurden zudem die frühere Grünen-Chefin Claudia Roth, der FDP-Abgeordnete Wolfgang Kubicki, die SPD-Parlamentarierin Aydan Özoguz und die Linken-Politikerin Petra Pau. Der AfD-Kandidat Michael Kaufmann fiel im ersten Durchgang durch. Einen weiteren Wahlgang beantragte die AfD nicht.



Am Nachmittag will Bundespräsident Steinmeier Kanzlerin Merkel und den weiteren Mitgliedern der Regierung ihre Entlassungsurkunden übergeben. Bereits am Vormittag hatte Steinmeier die Kanzlerin gebeten, die Regierungsgeschäfte bis zur Wahl ihres Nachfolgers fortzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.