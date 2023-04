Verletzte bei Konfrontationen auf Tempelberg. (Mahmoud Illean/AP/dpa)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin appellierte an die israelischen, palästinensischen und jordanischen Stellen, im engen Austausch zu bleiben, damit es zu keiner weiteren Eskalation komme. Man hoffe, dass alle Gläubigen die anstehenden Feiertage Ramadan, Pessach und Ostern in Würde und Frieden begehen könnten. Zudem verurteilte das Auswärtige Amt den Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen.

Bei Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern in der Al-Aksa-Moschee hatte es gestern mehrere Verletzte gegeben. Mehr als 350 Menschen wurden festgenommen. Nachdem der Süden Israels mit Flugkörpern beschossen worden war, griff die israelische Luftwaffe Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen an.

