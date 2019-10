Der mit einem Messer bewaffnete Mann, der vor einer Berliner Synagoge überwältigt wurde, befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Zur Begründung teilte Berliner Staatsanwaltschaft, es bestehe kein dringender Verdacht einer Straftat, lediglich der Anfangsverdacht eines Hausfriedensbruchs. Weder eine Befragung, noch eine Durchsuchung der Wohnung hätten Aufschluss über das Motiv gegeben. Wegen mangelnder Haftgründe war der Mann am Samstagmorgen aus der Haft entlassen worden.



Berlins Innenverwaltung kündigte einer erhöhte Polizeipräsenz vor jüdischen Einrichtungen an. Man nehmen die Situation sehr ernst, sagte Innenstaatssekretär Akmann in Berlin. Die Polizei werde insbesondere an diesen Tagen des jüdischen Feiertags Jom Kippur ein besonderes Augenmerk auf die Einrichtungen haben.



Ein 23-Jähriger hatte laut Polizei an Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße zunächst die Absperrung überstiegen und war dann mit einem Messer auf Mitarbeiter des Objektschutzes zugelaufen. Dabei habe er sich geweigert, das Messer fallen zu lassen und mehrfach "mit ruhiger Stimme, vermeintlich in Arabisch" gesprochen, hieß es. Der Zentralrat der Juden hatte die Freilassung des Mannes scharf kritisiert. Er warf der Staatsanwaltschaft vor, fahrlässig mit einem Anschlagsversuch auf eine Synagoge umgegangen zu sein und sprach von Versagen.