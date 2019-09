Der Äthiopier Kenenisa Bekele hat den Berlin-Marathon gewonnen.

Er siegte in 2:01:41 Stunden und verpasste damit den Weltrekord nur um zwei Sekunden. Auch die Plätze zwei und drei gingen an Läufer aus Äthiopien. Der Regensburger Philipp Pfleger musste nach guter Leistung wegen einer Verletzung aufgeben und verpasste damit vorerst die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.



Bei den Frauen gab es einen äthiopischen Doppel-Erfolg. Ashete Bekere gewann in 2:20:14 Stunden vor ihrer Landsfrau Mare Dibaba und der Kenianerin Sally Chepyego. Die Deutsche Melat Kejeta schaffte in starken 2:23:58 Stunden gleich in ihrem ersten Marathon die Olympia-Qualifikation.