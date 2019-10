Mehrere maskierte Täter haben in der Nacht die Zentrale der SPD in Berlin attackiert.

Sie warfen Kleinpflastersteine und mit Farbe gefüllte Flaschen gegen das Willy-Brandt-Haus, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Glasscheiben sowie Teile der Fassade wurden beschädigt. Vor Ort war anhand der Schäden ersichtlich, dass die Täter das Gebäude in Kreuzberg von beiden Seiten angriffen. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.



In dieser Woche sind in Berlin schon mehrere nächtliche Angriffe auf Büros von CDU-Politikern bekannt geworden. Betroffen waren zwei Bundestags- und ein Landesabgeordneter.