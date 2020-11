Gegen die neuen Corona-Beschränkungen in Deutschland gibt es juristischen Widerstand.

Allein beim Verwaltungsgericht in Berlin sind nach Angaben eines Justizsprechers bislang 32 Eilanträge eingegangen. Überwiegend kämen sie von Gastronomen. Diese wehren sich gegen die Schließung ihrer Lokale in diesem Monat.



Eilanträge gegen die neuen Coronaschutz-Verordnungen gibt es auch in anderen Bundesländern, darunter beispielsweise Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.