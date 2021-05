In Berlin haben die Initiatoren einer geplanten pro-palästinensischen Demonstration ihre Pläne geändert.

Statt eines Protestzuges wurde eine Kundgebung mit rund einem Fünftel der ursprünglich geplanten Zahl Teilnehmender angemeldet. Das Motto lautet jetzt "Begrüßung der Waffenruhe" und nicht mehr "Protestkundgebung gegen die israelische Aggression in Palästina". Neben dieser sind für heute in Berlin weitere Demonstrationen mit Fokus auf den Nahost-Konflikt geplant. Eine davon wurde verboten. Vor einer Woche war es in Berlin bei einer israelkritischen Kundgebung zu antisemitischen Ausschreitungen gekommen. Bundeskanzlerin Merkel warnte in ihrem wöchentlichen Video-Podcast, wer Hass gegen Juden auf deutsche Straßen trage und volksverhetzende Beleidigungen äußere, stelle sich außerhalb des Grundgesetzes.



Die Polizei in der Hauptstadt ist darüber hinaus rund um das Brandenburger Tor im Einsatz. Anlass ist das Verbot zweier Großdemonstrationen von Gegnern der Corona-Politik.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.