Nach Angaben der Berliner Generalstaatsanwaltschaft werden rund 80 Prozent der antisemitistischen Vorfälle in der Hauptstadt nicht angezeigt.

Die Antisemitismusbeauftragte der Behörde, Vanoni, sagte in Berlin, Betroffene hätten Angst, in einem Prozess auf die Täter zu treffen und scheuten daher die Anzeige. Dies müsse sich ändern und das Vertrauen in die Strafverfolgung gestärkt werden. Vanoni zufolge zählen antisemitistisch motivierte Übergriffe zur Hasskriminalität. Hier habe die Staatsanwaltschaft Berlin in den vergangenen sechs Monaten 198 Strafverfahren eingeleitet.