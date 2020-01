Bundeskanzlerin Merkel hat vor dem Versuch gewarnt, China international auszugrenzen.

Zwar könne sie es verstehen, wenn es Viele erschrecke, dass China seine historische Rolle als führende Nation wiedererringen wolle, sagte Merkel gestern Abend in Berlin in Anspielung auf den amerikanisch-chinesischen Handelskonflikt. Dies sei schwierig zu akzeptieren, weil mit China ein Land wirtschaftlich Erfolg habe, das eher kommunistisch als demokratisch sei. Sie plädiere dafür, dennoch nicht wieder in eine Bipolarität zu verfallen, sagte Merkel bei der Entgegennahme des "Henry-Kissinger-Preises" der American Academy. Merkel wurde mit dem nach dem früheren US-Außenminister benannten Preis dafür geehrt, dass sie sich für die transatlantische Partnerschaft und den Erhalt internationaler Organisationen eingesetzt habe.