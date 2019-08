Der britische Premierminister Johnson kommt heute zu seinem offiziellen Antrittsbesuch nach Berlin.

Er wird am Abend von Bundeskanzlerin Merkel empfangen. Bei dem Treffen dürfte es vor allem um den für Ende Oktober geplanten Brexit gehen. Morgen reist Johnson dann nach Paris zum französischen Präsidenten Macron.



Die Europäische Union hatte gestern Forderungen Johnsons nach einer Streichung der sogenannten Backstop-Regelung aus dem Austrittsvertrag zurückgewiesen, weil sie eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern will. Der britische Brexitminister Barclay kündigte unterdessen an, sein Land werde ab September an den meisten EU-Treffen nicht mehr teilnehmen. Man wolle die eingesparte Zeit zur Vorbereitung auf den EU-Austritt nutzen.