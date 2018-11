Bundeskanzlerin Merkel empfängt heute EU-Kommissionspräsident Juncker zu einem Gespräch über europapolitische Themen.

Bei dem Treffen in Berlin dürfte es unter anderem um den bevorstehenden Brexit und das Wiedererstarken des Nationalismus' in Europa gehen. Juncker spricht zudem bei einem Wirtschaftsforum in der Hauptstadt.



Bereits gestern hatte Merkel in Paris bei den Feiern zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren gewarnt, das - Zitat - Ausbreiten nationalen Scheuklappendenkens bedrohe das europäische Friedensprojekt.