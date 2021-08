Bundeskanzlerin Merkel hat für ein engeres Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung geworben.

Man solle so früh wie möglich dieselben Schulen und Freizeiteinrichtungen besuchen, sagte sie in Berlin. Dann werde es normal, auch in späteren Jahren gemeinsame Wege zu gehen. Behinderung bestehe durch Barrieren im Lebensumfeld. Menschen seien nicht behindert, sie würden behindert, betonte Merkel. Die Kanzlerin kritisierte die Höhe der Lohnzahlungen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Das Entgelt entspreche nicht unbedingt der Produktivität der Beschäftigten, weil es eine Leistung der Eingliederungshilfe und kein normaler Lohn sei. Angesichts von acht Millionen schwerbehinderten Menschen in Deutschland rief sie die Unternehmen dazu auf, deren Talente und Leistungen nicht brachliegen zu lassen. Merkel äußerte sich beim Jahresempfang des Behindertenbeauftragten des Bundes, Dusel.

