Bundeskanzlerin Merkel hat angesichts der Corona-Pandemie dazu aufgerufen, die Integration nicht aus dem Blick zu verlieren.

Zum Auftakt des Integrationsgipfels in Berlin sagte Merkel, die Pandemie stelle den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf die Probe. So wie man aufmerksam sein müsse, um die Gesundheit der Mitmenschen zu schützen, müsse man auch aufmerksam sein, um das Miteinander zu schützen. Gerade Einwanderern falle es angesichts der aktuellen Einschränkungen zum Schutz gegen das Coronavirus nicht leicht, in Deutschland Fuß zu fassen. So gebe es Integrationsangebote sowie Zugang zu Bildung und Ausbildung nicht in gewohntem Umfang, betonte Merkel. Auch wirke sich der Wirtschaftseinbruch besonders auf Branchen aus, in denen viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte tätig seien, die nun um ihre Arbeitsplätze fürchten müssten.



Merkel berät heute mit Vertretern aus Religionsgemeinschaften, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen der Migrationspolitik. Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Gipfel erstmals

Seehofer fehlt

Bundesinnenminister Seehofer, zu dessen Kompetenzbereich ebenfalls Migrationsfragen zählen, ist nicht dabei. Für Seehofers Abwesenheit könne er "keine konkrete Begründung abgeben", sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums. Grüne und Linke kritisierten sein Fehlen, wie DLF-Korrespondentin Barbara Schmidt-Mattern berichtete Audio.

