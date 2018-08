Bundeskanzlerin Merkel trifft am kommenden Samstag im brandenburgischen Schloss Meseberg den russischen Präsidenten Putin.

Im Mittelpunkt des Gesprächs stünden aktuelle außenpolitische Fragen, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Unter anderem werde es um den Syrien-Konflikt, die Lage in der Ost-Ukraine und um Energiethemen gehen.



Seibert betonte mit Blick auf das umstrittene deutsch-russische Gas-Pipeline-Projekt Nord Stream 2, der Bundesregierung sei es wichtig, dass die Ukraine weiterhin ihre Rolle beim Gas-Transit behalte. Die Pipeline ist die Erweiterung einer bestehenden Verbindung. Sie soll Russland und Deutschland durch die Ostsee direkt verbinden und könnte so den Weg durch Länder wie die Ukraine ersetzen. Das Projekt steht unter anderem in den USA in der Kritik.