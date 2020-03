Bundeskanzlerin Merkel hat den Kampf gegen Rassismus als tiefstes Anliegen der Bundesregierung bezeichnet.

Es habe in den vergangenen Monaten dramatische Vorfälle im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus gegeben, sagte sie bei einem Gespräch mit Migrantenorganisationen im Kanzleramt in Berlin. Sie nahm unter anderem Bezug auf den rassistischen Terroranschlag von Hanau.



An dem Treffen nahmen auch Bundesinnenminister Seehofer und die Integrationsbeauftragte Widmann-Mauz teil. Sie sagte im Deutschlandfunk, viele Migranten fühlten sich nicht sicher. Politik und Gesellschaft müssten sensibler werden und zugleich deutlich machen, dass Vielfalt auch eine Bereicherung sei.



Der Anschlag in Hanau ist auch Thema des 11. Integrationsgipfels im Bundeskanzleramt, der am Mittag beginnt.