Bundeskanzlerin Merkel hat die Europäer zu einem mutigen Reformkurs aufgerufen, um gestärkt aus der Corona-Krise zu kommen.

Hilfen, die nicht mit Reformen und einer Ausrichtung auf die Zukunft verbunden seien, würden letztlich nichts nützen, sagte die Kanzlerin am Abend in Berlin vor einem Gespräch mit dem niederländischen Premierminister Rutte. Nach dieser Krise würden mit Sicherheit die Karten neu gemischt, betonte Merkel. Man werde schauen, wer den Menschen in seinen Ländern wirklich besser Wohlstand garantieren könne. Und das gehe nur mit einer wettbewerbsfähigen, zukunftsfähigen Wirtschaft.



Rutte sagte, die Corona-Pandemie habe großen Schaden angerichtet. Es sei jetzt ganz wichtig, den Schlag, den Europa erlitten habe, gemeinsam zu meistern. Er betonte ebenfalls, ein europäischer Wiederaufbaufonds müsse mit Reformen einhergehen.



Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs wollen Ende kommender Woche versuchen, eine Einigung über die EU-Finanzen bis 2027 und den Wiederaufbaufonds zu finden. Es geht um ein Volumen von insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro.