Der rot-rot-grüne Berliner Senat hat den Gesetzentwurf zum Mietendeckel beschlossen.

Der Entwurf wurde dem Abgeordnetenhaus zur weiteren Beratung zugeleitet. Der Mietrechtsexperte und stellvertretende rechtspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Luczak, kritisierte den Beschluss von SPD, Linken und Grünen. Der Senat habe sich als unbelehrbar und stur erwiesen, erklärte er. Trotz massiver Kritik an der Verfassungsgemäßheit des Mietendeckels und den Warnungen vor dessen negativen Folgewirkungen für Neubau und Arbeitsplätze hätten SPD, Grüne und Linke das Gesetz durchgewinkt. "Das zeigt die ganze ideologische Verbohrtheit des Senats." Kritik kam auch von der FDP.



Der Mietendeckel soll die Bewohner der Stadt nach Darstellung des Senats um schätzungsweise 2,5 Milliarden Euro entlasten. Diese Summe beziehe sich auf den fünfjährigen Geltungszeitraum des Gesetzes, sagte die Senatorin für Wohnen, Lompscher.



Rot-Rot-Grün will die Mieten für 1,5 Millionen vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren. Für Neuvermietungen sollen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festlegt werden. Geplant ist, dass das Vorhaben im ersten Quartal 2020 in Kraft tritt.