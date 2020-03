Ein Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert.

Das Gericht in Karlsruhe lehnte den Antrag ab, die Vorschriften zur Begrenzung von Mieten in der Hauptstadt vorläufig außer Kraft zu setzen. Mehrere Vermieter hatten gefordert, die für zu hohe Mieten vorgesehenen Bußgelder zunächst nicht zu verhängen, bis über die Rechtmäßigkeit der neuen Vorschrift entschieden ist.



Eine Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen sowie ein weiterer Antrag auf einstweilige Anordnung abgelehnt. Die Beschwerdeführer hätten nicht hinreichend dargelegt, dass sie in ihren Grundrechten verletzt seien beziehungsweise dass ihnen durch das Gesetz ein schwerer Nachteil entstehe, erklärte das Bundesverfassungsgericht.



Durch die Maßnahme der rot-rot-grünen Berliner Regierung dürfen viele Mieten fünf Jahre lang nicht angehoben werden. Ausnahmen gelten unter anderem für Neubauwohnungen. CDU und FDP halten das Gesetz für verfassungswidrig.



Az: 1 BvQ 15/20, 1 BvR 475/20, 1 BvR 515/20