In Berlin hat Bausenatorin Lompscher ihren Entwurf für den geplanten Mietendeckel vorgelegt, und der sorgt prompt für Aufregung, teils sogar Empörung. Nach dem Willen der Linkspolitikerin sollen Wohnungen in der Hauptstadt in den nächsten Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen.

Der Tagesspiegel berichtet, dass sich die Kosten für die Kaltmiete am Alter und an der Ausstattung der Wohnung orientieren sollen. Die Lage soll dagegen keine Rolle spielen. Mieten, die über der Obergrenze liegen, sollen die Bewohner zurückfordern können.



Mit dem Mietendeckel will die rot-rot-grüne Senat die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung. Der jetzige Entwurf ist allerdings auch innerhalb der Regierungsparteien höchst umstritten. Der SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ warf Bausenatorin Lompscher „Versagen auf ganzer Linie“ vor und forderte ihren Rücktritt. Die Grünen wollten sich zu Details nicht äußern, favorisieren aber einen flexiblen Mietendeckel, der leichte Erhöhungen weiterhin zulässt.



Die Präsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer nannte Lompschers Vorschläge rechtlich höchst bedenklich und "wirtschaftlich eine Katastrophe". Aus Sicht der CDU sind sie - Zitat - "unsozial, unseriös und verfassungswidrig". Die FDP spricht von "Enteignung".