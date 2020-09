Die Kultusminister der 16 Bundesländer beraten mit Bundeskanzlerin Merkel über die Herausforderungen für Schulen und Kitas in der Corona-Pandemie.

An dem Treffen im Kanzleramt in Berlin nehmen auch Bundesbildungsministerin Karliczek und SPD-Chefin Esken teil. Bei dem Gespräch geht es etwa um Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen. Weiteres Thema ist die Digitalisierung im Bildungssektor.



Vor Beginn der Beratungen wurden Forderungen nach mehr Unterstützung der Einrichtungen laut. So müsse es einheitliche Lösungen etwa mit Blick auf das Lüften geben, erklärten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Verband Bildung und Erziehung und der Bundeselternrat. Geklärt werden sollte, ob Luftfilter flächendeckend eingesetzt würden und ob Kohlendioxid-Messgeräte eine schnell einsetzbare Alternative sein könnten, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.



Im Frühjahr waren die Schulen wegen der Corona-Pandemie wochenlang geschlossen. Zeitweise fand deshalb nur Online-Unterricht statt. Auch nach den Sommerferien gibt es an einigen Schulen weiterhin Einschränkungen.

