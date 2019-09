Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Angriff auf einen Bundeswehrsoldaten in Berlin verureilt.

Sie toleriere solche Taten gegen Soldatinnen und Soldaten nicht, sagte sie. Mit Blick auf die türkischen Wurzeln des 25-jährigen Obergefreiten führte die Ministerin und CDU-Vorsitzende aus, Vielfalt sei die Stärke der Truppe. Für den Dienst spiele es überhaupt keine Rolle, welchen Hintergrund die Frauen und Männer in der Bundeswehr hätten. Sie dienten Deutschland und verdienten Respekt, Anerkennung und die Solidarität der Gesellschaft.



Der Mann war gestern nach Polizeiangaben in Dienstuniform in Berlin-Neukölln unterwegs, als zwei Männer ihn hinterrücks angriffen. Demnach schlugen und traten sie auf ihn ein. Eine Polizeisprecherin sagte nach Angaben des RBB, einer der Angreifer habe das Opfer beschimpft und gerufen, nur Deutsche dürften die Uniform eines Bundeswehr-Soldaten tragen. Beide Angreifer konnten flüchten. Der Staatsschutz ermittelt.