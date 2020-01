Wegen der Entschärfung einer 250-Kilo-Weltkriegsbombe in Berlins Zentrum haben dort 1.900 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen.

Betroffen war das Gebiet um den Alexanderplatz, dort wurden auch Hotels geräumt. Das Bezirksamt Mitte stellte Notunterkünfte bereit. S- und U-Bahnen sowie Straßenbahnen wurden gestoppt, Busse umgeleitet. Auch der Berliner Fernsehturm wurde geschlossen. Die Bombe war am Vormittag bei Bauarbeiten hinter dem Roten Rathaus gefunden worden.



Am Mittag war bereits in der Kölner Innenstadt am rechten Rheinufer eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Hier gab es unter anderem erhebliche Auswirkungen auf den Bahnverkehr.