Berlins Kinder sollen während der Sommerferien freien Eintritt in Schwimmbäder bekommen.

Der Regierende Bürgermeister Müller sagte im RBB-Fernsehen, er habe sich mit Innensenator Geisel darauf verständigt. Nach dem, was die Familien und insbesondere die Kinder in den letzten Monaten der Corona-Pandemie durchgemacht hätten, sei es auch eine Selbstverständlichkeit, dass man wenigstens so ein kleines Dankeschön ausdrücke, führte der SPD-Politiker aus. Der Start in die Badesaison werde für das Wochenende am 21./22. Mai vorbereitet.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.