Das geplante Museum der Moderne in Berlin wird erheblich mehr kosten als die bislang geplanten 200 Millionen Euro.

Kulturstaatsministerin Grütters stellte in der Hauptstadt einen überarbeiteten Entwurf vor und kommentierte, man werde auf jeden Fall deutlich höhere Mittel in den Haushalt einstellen müssen. Seriöse Zahlen könne man aber wohl erst im Sommer 2019 nennen.



Die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron haben das Museum entworfen, das in der Nähe des Potsdamer Platzes entstehen und die Neue Nationalgalerie ergänzen soll. Ausgestellt werden soll die Berliner Sammlung von Kunst des 20. Jahrhunderts.