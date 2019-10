Nach dem Protest von Umweltaktivisten ist der Potsdamer Platz in Berlin wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Zuvor hatte die Polizei den Ort nach einer seit gestern andauernden Blockade der Bewegung Extinction Rebellion friedlich geräumt. Dagegen ist der große Verkehrskreisel an der Siegessäule im Tiergarten weiter besetzt.



Die Aktivisten haben für die ganze Woche Aktionen in Berlin und in anderen Großstädten angekündigt. Protestaktionen gab es heute beispielsweise auch in Australien.