Fußball-Champions-League

Union Berlin scheidet aus. (AP / Gregorio Borgia)

Die Berliner haben trotz des ersten Punktgewinns nach dem vierten Gruppenspieltag aber keine Chance mehr auf das Achtelfinale. Matteo Politano brachte Neapel in Führung, David Fofana glich nach der Pause bei einem Konter aus.

Dagegen konnte sich Bayerm München gegen Galatasaray Istanbul den Gruppensieg und zugleich die Teilnahme an der Runde der letzten 16 sichern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann zuhause mit 2:1 (0:0) und damit auch sein viertes Gruppenspiel. Torjäger Harry Kane traf in der zweiten Hälfte zunächst den Pfosten und in der 80. und 86. Minute dann zum Sieg. Cédric Bakambu verkürzte in der Nachspielzeit noch für die Gäste.

