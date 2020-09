Der vergiftete russische Oppositionelle und Kreml-Kritiker Nawalny ist aus der Berliner Charité entlassen worden.

Das teilte das Krankenhaus mit. Nawalnys Gesundheitszustand habe sich verbessert, sodass die akute medizinische Behandlung beendet werden könne. Die behandelnden Ärzte hielten eine vollständige Genesung für möglich. Es sei aber noch zu früh, um die möglichen langfristigen Folgen der Vergiftung abzuschätzen. Der 44-Jährige war am 22. August in die Berliner Charité eingeliefert worden, nachdem er zwei Tage zuvor während eines Flugs in Russland zusammengebrochen war.



Nach Ansicht internationaler Experten wurde Nawalny mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Russland bestreitet Vorwürfe, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.