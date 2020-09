Der vergiftete russische Oppositionelle und Kreml-Kritiker Nawalny hat sich nach seiner Entlassung aus der Berliner Charité erstmals an die Öffentlichkeit gewandt.

Auf seiner Instagram-Seite schrieb Nawalny, er werde jetzt täglich zur Physiotherapie gehen. Seine linke Hand sei teilweise noch gelähmt. Zuvor hatte die Klinik mitgeteilt, Nawalnys Gesundheitszustand habe sich verbessert, sodass die akute medizinische Behandlung beendet werden könne. Eine vollständige Genesung sei möglich, Langzeitschäden jedoch nicht auszuschließen. Kreml-Sprecher Peskow erklärte in Moskau, man sei erfreut, dass die Genesung voranschreite. Nawalny könne jederzeit wieder nach Russland zurückkehren.



Der 44-Jährige war im August in die Berliner Charité eingeliefert worden, nachdem er zuvor während eines Fluges in Russland zusammengebrochen war. Nach Ansicht internationaler Experten wurde er mit einem Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Russland bestreitet Vorwürfe, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.