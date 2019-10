Für den von der Berliner Landesregierung geplanten Mietendeckel liegt einem Medienbericht zufolge ein neuer Kompromissvorschlag vor.

Wie der Rundfunk-Berlin-Brandenburg berichtet, sollen die Maßnahmen in zwei Phasen eingeführt werden. Demnach sollte erst der Mietenstopp eingeführt werden. Anschließend könnten Regeln folgen, mit denen Mieten gesenkt werden könnten. Der Sender zitiert aus einer Stellungnahme der Wirtschaftsverwaltung.



Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin will eine Mietobergrenze von 9,80 Euro pro Quadratmeter einführen. Ziel ist es, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.