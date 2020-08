In Berlin-Neukölln ist eine Kiezkneipe trotz zum Teil gewalttätiger Proteste geräumt worden.

In der Nacht hatte die Polizei rund 40 Demonstranten festgenommen. Sie hätten rund um das weiträumig abgesperrte Lokal "Syndikat" Barrikaden in Brand gesetzt. Es habe auch Sachbeschädigungen gegeben. Auch am Morgen kam es noch zu vereinzelten Zusammenstößen. Die Betreiber der Kneipe hatten seit längerem keinen Mietvertrag mehr, wollten aber nicht ausziehen. Die Proteste richteten sich auch gegen die steigenden Mieten im Viertel.