In Berlin ist es bei einer Demonstration der linksautonomen Szene im Stadtteil Neukölln zu Krawallen mit der Polizei gekommen.

Wie die Berliner Polizeipräsidentin Slowik erklärte, wurden bei der Demonstration gestern Abend 20 Einsatzkräfte verletzt. Sie waren mit Steinen und Flaschen beworfen worden. Die Demonstration wurde abgebrochen. Zu dem Protestmarsch von Berlin-Neukölln nach Kreuzberg hatten sich Schätzungen zufolge etwa 8.000 Menschen versammelt. Mindestens 50 Teilnehmer wurden festgenommen. Slowik bezeichnete die Angriffe als "inakzeptabel". Allerdings hätten die meisten Demonstranten am Maifeiertag bewiesen, dass man mit Masken und Abstand demonstrieren könne. Die Gewerkschaft der Polizei nennt insgesamt höhere Zahlen und spricht von 50 verletzten Beamten sowie 250 Festnahmen.



In Frankfurt am Main kam es bei einer Kundgebung linker Gruppen ebenfalls zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilnehmern. Dabei wurden mehrere Beamte verletzt. Gewalt bei Demonstrationen zum 1. Mai wurden etwa auch aus Paris und Istanbul gemeldet.

