Der Beauftragte für die Opfer des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz, Weber, hat gefordert, das kürzlich gestorbene 13. Opfer in das Mahnmal für das Attentat einzubeziehen.

Der Name des Mannes sollte dort ergänzt werden, sagte Weber dem Evangelischen Pressedienst. Er hoffe, das dies noch vor dem nahenden fünften Jahrestag des Anschlags geschehe. Die Kausalität von Attentat und seinem Tod sei offensichtlich.



Der damals 49-Jährige war einer der ersten Menschen am Anschlagsort, um Ersthilfe zu leisten. Er wurde dabei von einem herunterfallenden Balken schwer am Kopf verletzt und zu einem Pflegefall. Anfang des Monats starb er nach einer Infektion.



Bei dem Attentat am 19. Dezember 2016 war der islamistische Attentäter Amri mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt auf dem Platz gerast. Neben den 13 Toten gab es dutzende Verletzte. An die Opfer erinnert an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche ein über den Platz verlaufender Riss aus Bronze. Ihre Namen sind in Treppenstufen eingraviert.

